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Звезда «Дома-2» Лера Фрост извинилась перед дагестанцами за нарушение ПДД

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Валерия Фрост поспешила попросить прощения у жителей Дагестана за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД).
Звезда «Дома-2» Лера Фрост извинилась перед дагестанцами за нарушение ПДД

По словам телезнаменитости, она не имела никакого права устраивать гонки на дорогах Махачкалы по своим правилам.

Вчера Валерия опубликовала у себя на страничке в Instagram новую видеозапись, на которой запечатлено, как Фрост едет на дорогостоящем транспортном средстве по Дагестану. На ролике видно, что девушка нарушает правила дорожного движения.

Нужно сказать, что такое поведение в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи, которые заявили, что Валерия не должна была «хвастаться» своей неправотой и просто обязана удалить эту запись у себя на страничке.
Звезда «Дома-2» Лера Фрост извинилась перед дагестанцами за нарушение ПДД

Более того, не только читателей возмутило поведение Фрост, но и известнейшего российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова, который тоже высказал девушке свое возмущение.

В очередной раз Валерия попала в центр громкого скандала, однако фолловеры убеждены, что экс-участница реалити-шоу «Дом-2» именно этого и добивалась.
Звезда «Дома-2» Лера Фрост извинилась перед дагестанцами за нарушение ПДД

Несколько часов назад в Сети появилось сообщение, в котором Фрост извиняется перед жителями Дагестана за свое поведение, а также просит всех быть чуточку «толерантней» по отношению друг к другу.

К слову, чуть позже Валерия опять решила посмеяться над произошедшим и опубликовала в личном инста-блоге ролик, на котором она ведет машину, а при этом у нее на руках сидит ее собачка. Фрост заявила, что даже уже знает, какие завтра ей придется читать новости о себе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:00

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