В Ивановской области 5-месячная девочка задохнулась под упаковочной пленкой





Согласно предварительной информации, в квартире, где произошла трагедия, проводился ремонт. Девочка спала рядом с диваном, накрытым упаковочным материалом. Ребенок оставался один в комнате, а отец находился со старшим наследником в соседнем помещении. Когда родитель зашел проверить малышку, он обнаружил, что она лежит, запутавшись в полиэтилен, и не дышит. Отец пытался оказать 5-месячной дочке первую помощь и вызвал «скорую», но было уже поздно.Как отметили в правоохранительных органах, ребенок скончался в результате асфиксии. В данный момент следствию предстоит выяснить все обстоятельства трагического инцидента. Сообщается, что семья, где воспитывалась девочка, является вполне благополучной.