В Ивановской области 5-месячная девочка задохнулась под упаковочной пленкой
В микрорайоне Тезино, расположенном в Вичуге (Ивановская область), 2 марта задохнулась 5-месячная девочка под упаковочной пленкой. По факту гибели ребенка сотрудниками местного СУ СК проводится проверка.
Согласно предварительной информации, в квартире, где произошла трагедия, проводился ремонт. Девочка спала рядом с диваном, накрытым упаковочным материалом. Ребенок оставался один в комнате, а отец находился со старшим наследником в соседнем помещении. Когда родитель зашел проверить малышку, он обнаружил, что она лежит, запутавшись в полиэтилен, и не дышит. Отец пытался оказать 5-месячной дочке первую помощь и вызвал «скорую», но было уже поздно.
Как отметили в правоохранительных органах, ребенок скончался в результате асфиксии. В данный момент следствию предстоит выяснить все обстоятельства трагического инцидента. Сообщается, что семья, где воспитывалась девочка, является вполне благополучной.
Согласно предварительной информации, в квартире, где произошла трагедия, проводился ремонт. Девочка спала рядом с диваном, накрытым упаковочным материалом. Ребенок оставался один в комнате, а отец находился со старшим наследником в соседнем помещении. Когда родитель зашел проверить малышку, он обнаружил, что она лежит, запутавшись в полиэтилен, и не дышит. Отец пытался оказать 5-месячной дочке первую помощь и вызвал «скорую», но было уже поздно.
Как отметили в правоохранительных органах, ребенок скончался в результате асфиксии. В данный момент следствию предстоит выяснить все обстоятельства трагического инцидента. Сообщается, что семья, где воспитывалась девочка, является вполне благополучной.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:03