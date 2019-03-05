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Ирина Шейк научилась вкусно питаться и сохранять модельную внешность

Ирина Шейк поддерживает хорошую форму и позволяет себе вкусно поесть. Оставаться в тонусе ей помогают регулярные физические занятия.
Ирина Шейк научилась вкусно питаться и сохранять модельную внешность

В 2017 году модель родила дочь Лею от актера Брэдли Купера и смогла вернуться на подиум, несмотря на все тяготы материнства. В недавней с журналистами беседе бывшая подруга Криштиану Роналду призналась, что позволяет себе определенные вольности в еде, не обращая внимания на мнение о том, что все модели якобы постоянно сидят на диетах. Рассуждая о стройной фигуре, Ирина Шейк призвала практически свободно питаться. «Я люблю вкусно поесть», - добавила она.

Невзирая на это, модель умеет держать себя в нужной для работы норме. Помогают ей в этом постоянные тренировки. Довольно проблематично найти правильный баланс между физическими занятиями и собственным питанием, но нынешней возлюбленной Брэдли Купера это с успехом удается.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:55

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