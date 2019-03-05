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Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин выступят в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя 28 апреля на Пасхальном концерте выступят пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и ее возлюбленный – певец Прохор Шаляпин. Эту новость знаменитость сообщила своим поклонникам в микроблоге Instagram, опубликовав соответствующую афишу.
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин выступят в храме Христа Спасителя

Билеты на концерт начали покупать сразу после того, как украинская пианистка анонсировала свое выступление. Ранее у Виталины Цымбалюк-Романовской не было таких больших концертов. Кроме этого, храм Христа Спасителя – очень знаковое место для артистов. Карьера возлюбленной Прохора Шаляпина резко пошла вверх после того, как стало известно об их романе. Также Цымбалюк-Романовская была частой гостьей скандальных ток-шоу и «красных дорожек». В прессе еще осуждают скандальный развод пианистки с легендарным актером Арменом Джигарханяном, а также ссору с Элиной Мазур.

В начале отношений Прохор Шаляпин и его невеста скрывали, что у них роман. Знаменитости утверждали, что их связывает только дружба и работа.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:23

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