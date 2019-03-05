Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин выступят в храме Христа Спасителя

Билеты на концерт начали покупать сразу после того, как украинская пианистка анонсировала свое выступление. Ранее у Виталины Цымбалюк-Романовской не было таких больших концертов. Кроме этого, храм Христа Спасителя – очень знаковое место для артистов. Карьера возлюбленной Прохора Шаляпина резко пошла вверх после того, как стало известно об их романе. Также Цымбалюк-Романовская была частой гостьей скандальных ток-шоу и «красных дорожек». В прессе еще осуждают скандальный развод пианистки с легендарным актером Арменом Джигарханяном, а также ссору с Элиной Мазур.В начале отношений Прохор Шаляпин и его невеста скрывали, что у них роман. Знаменитости утверждали, что их связывает только дружба и работа.