АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

Поклонники указали Дмирию Нагиеву на его недостатки

Дмирию Нагиеву, который попросил критики, были указаны некоторые раздражающие недостатки. Несмотря на то, что актёр является настоящим любимцем публики, у него нашлось множество хейтеров, попытавшихся «вылить» на знаменитость массу язвительных выражений.
Поклонники указали Дмирию Нагиеву на его недостатки

51-летний Дмитрий Нагиев накануне опубликовал в Instagram новое фото. Подписав снимок, известный российский шоумен решил уточнить, какие у него имеются недостатки. Большая часть комментариев не носила агрессивный характер. При этом несколько недоброжелателей съязвили в сторону Нагиева. Один из них написал, что ему не нравится как актёр разговаривает. По его мнению, шоумен постоянно мямлит. Другой пользователь Сети отметил, что Нагиеву нужно купить новую шапку, так как его головной убор выглядит отвратительно.

Многие не поняли просьбу актёра рассказать о его недостатках. Они наоборот начали заваливать Нагиева различными комплиментами.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель уверена, что если
Совфед РФ расследует инцидент с
Пользователю удалось установить Windows
Ирина Шейк научилась вкусно питаться и
Матильда Шнурова захотела сделать
Британские медики назвали четыре самые
В Сети появились кадры посадки
В Москве хирурги извлекли из тела
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор
На автосалоне в Женеве Audi представила
В Саратовской области 17-летний
Поклонники указали Дмирию Нагиеву на
В Ивановской области 5-месячная девочка
Названы сбывшиеся предсказания Сталина
Звезда «Дома-2» Лера Фрост извинилась
Мария Горбань спела в Instagram с
Тизер нового гиперкара Apollo IE
В России представили отечественный
Елена Яковлева снималась в эротических
Ученые: Бессонницу можно лечить
Составлен топ-10 самых быстрых
Звезда "Улиц разбитых фонарей" Михаил
Morgan продемонстрировала новый
На «Острове любви» Марина Африкантова
Эксперты назвали внешние симптомы
Алексей Купин приступает к тренировкам
Игорь Николаев показал видео с сердитой
Обнародована причина гибели вероятной
Компания Oukitel представила бюджетный
Просмотреть все новости