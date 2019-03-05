Поклонники указали Дмирию Нагиеву на его недостатки

51-летний Дмитрий Нагиев накануне опубликовал в Instagram новое фото. Подписав снимок, известный российский шоумен решил уточнить, какие у него имеются недостатки. Большая часть комментариев не носила агрессивный характер. При этом несколько недоброжелателей съязвили в сторону Нагиева. Один из них написал, что ему не нравится как актёр разговаривает. По его мнению, шоумен постоянно мямлит. Другой пользователь Сети отметил, что Нагиеву нужно купить новую шапку, так как его головной убор выглядит отвратительно.Многие не поняли просьбу актёра рассказать о его недостатках. Они наоборот начали заваливать Нагиева различными комплиментами.