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Мария Горбань спела в Instagram с полуголым Сергеем Глушко на подтанцовке

Звезда "Кухни" Мария Горбань спела в Instagram с полуголым Сергеем Глушко на подтанцовке. Поклонники актрисы пошутили, что она увела мужа у Наташи Королёвой.
Мария Горбань спела в Instagram с полуголым Сергеем Глушко на подтанцовке

Горбань записала для подписчиков музыкальный ролик, где поёт песню группы "Кис-кис" с эротическим танцем Сергея Глушко на заднем плане. Вместе пара играет в спектакле "Муж на час", гастролируя по городам России. Артистка не упустила возможности повеселить поклонников и спела для них песню "Кирилл". Так же зовут и молодого человека Горбань, отношений с которым она не скрывала от общественности.

Поскольку пела актриса о расставании, впечатлительные фанаты заподозрили, что молодая пара разошлась. Вместо этого, решили комментаторы, знаменитость завела интригу с Тарзаном.

"Не знаю, как Кирилл, но Королёва, скорее всего, уже в пути!" - предположили подписчики в отзывах под видео.

Оценили зрители и эффектный танец Глушко. В кадре он появился на словах песни "я стала взрослой".

"Кирилл... прости... наши весёлые гастроли с Тарзаном Сергеевичем Глушко", - подписала видео Горбань.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:54

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