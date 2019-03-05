Мария Горбань спела в Instagram с полуголым Сергеем Глушко на подтанцовке

"Не знаю, как Кирилл, но Королёва, скорее всего, уже в пути!" - предположили подписчики в отзывах под видео.

"Кирилл... прости... наши весёлые гастроли с Тарзаном Сергеевичем Глушко", - подписала видео Горбань.

Горбань записала для подписчиков музыкальный ролик, где поёт песню группы "Кис-кис" с эротическим танцем Сергея Глушко на заднем плане. Вместе пара играет в спектакле "Муж на час", гастролируя по городам России. Артистка не упустила возможности повеселить поклонников и спела для них песню "Кирилл". Так же зовут и молодого человека Горбань, отношений с которым она не скрывала от общественности.Поскольку пела актриса о расставании, впечатлительные фанаты заподозрили, что молодая пара разошлась. Вместо этого, решили комментаторы, знаменитость завела интригу с Тарзаном.Оценили зрители и эффектный танец Глушко. В кадре он появился на словах песни "я стала взрослой".