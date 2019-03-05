Тизер нового гиперкара Apollo IE появился в Сети перед презентацией в Женеве

Пока не прошла презентация гиперкара в рамках мероприятия, иностранным корреспондентам удалось запечатлеть на камеру удивительную новинку возле места проведения главного мартовского автомобильного события. Свидетели подчеркнули, что Apollo IE издает абсолютно «волшебный звук».До женевской презентации производитель решил не сообщать СМИ информацию касательно оснащенности суперкара. Предполагается, что автомобиль получил V12-агрегат на 6,3 литра, который способен генерировать 780 лошадиных сил. Стандартная версия Apollo IE весит 1250 кг, поэтому можно предположить, что гоночное поколение обладает меньшей массой. Производитель намерен сконструировать 10 подобных гипермобилей, каждый из которых будет стоить 2,6 миллиона долларов.