Британские медики назвали четыре самые распространенные симптомы рака





По мнению экспертов, симптомы онкологических заболеваний различаются, что связано с конкретными типами недуга, однако есть случаи, когда признаки разных видов перекрываются. Так, резкая боль в животе нередко указывает на риск развития нескольких типов рака.Согласно статистике, более 90% пациентов, страдающих раком кишечника, жалуются на вздутие и болезненные ощущения в области живота. Если указанные симптомы длятся больше 4-х недель, необходимо срочно обратиться за помощью к доктору. Среди начальных признаков, указывающих на опухоль желудка, можно назвать изжогу, потерю аппетита, резкое снижение веса, наличие крови в стуле, а также расстройство пищеварения.Эксперты отметили, что ранние стадии рака поджелудочной железы не сопровождаются серьезными симптомами, что очень усложняет диагностирование недуга. Патология проявляется через боли в спине, животе, потерю веса, тошноту, рвоту, диарею, лихорадку, дрожь.Рак яичников у представительниц прекрасного пола можно перепутать с предменструальным синдромом или с синдромом раздраженного кишечника. Это связано с тем, что симптомы очень похожи: тошнота, боль в спине, вагинальное кровотечение, усталость, дискомфорт и боль во время секса, частое мочеиспускание, болезненные ощущения в животе.При наличии перечисленных проявлений нарушения работы организма следует обращаться за медицинской консультацией, а не надеяться, что недомогание пройдет само, заключили эксперты.