Британские медики назвали четыре самые распространенные симптомы рака
Медицинские специалисты из Великобритании назвали четыре наиболее распространенных симптома такого опасного заболевания как рак. На развитие патологии могут указывать различные факторы, которые нельзя игнорировать.
По мнению экспертов, симптомы онкологических заболеваний различаются, что связано с конкретными типами недуга, однако есть случаи, когда признаки разных видов перекрываются. Так, резкая боль в животе нередко указывает на риск развития нескольких типов рака.
Согласно статистике, более 90% пациентов, страдающих раком кишечника, жалуются на вздутие и болезненные ощущения в области живота. Если указанные симптомы длятся больше 4-х недель, необходимо срочно обратиться за помощью к доктору. Среди начальных признаков, указывающих на опухоль желудка, можно назвать изжогу, потерю аппетита, резкое снижение веса, наличие крови в стуле, а также расстройство пищеварения.
Эксперты отметили, что ранние стадии рака поджелудочной железы не сопровождаются серьезными симптомами, что очень усложняет диагностирование недуга. Патология проявляется через боли в спине, животе, потерю веса, тошноту, рвоту, диарею, лихорадку, дрожь.
Рак яичников у представительниц прекрасного пола можно перепутать с предменструальным синдромом или с синдромом раздраженного кишечника. Это связано с тем, что симптомы очень похожи: тошнота, боль в спине, вагинальное кровотечение, усталость, дискомфорт и боль во время секса, частое мочеиспускание, болезненные ощущения в животе.
При наличии перечисленных проявлений нарушения работы организма следует обращаться за медицинской консультацией, а не надеяться, что недомогание пройдет само, заключили эксперты.
По мнению экспертов, симптомы онкологических заболеваний различаются, что связано с конкретными типами недуга, однако есть случаи, когда признаки разных видов перекрываются. Так, резкая боль в животе нередко указывает на риск развития нескольких типов рака.
Согласно статистике, более 90% пациентов, страдающих раком кишечника, жалуются на вздутие и болезненные ощущения в области живота. Если указанные симптомы длятся больше 4-х недель, необходимо срочно обратиться за помощью к доктору. Среди начальных признаков, указывающих на опухоль желудка, можно назвать изжогу, потерю аппетита, резкое снижение веса, наличие крови в стуле, а также расстройство пищеварения.
Эксперты отметили, что ранние стадии рака поджелудочной железы не сопровождаются серьезными симптомами, что очень усложняет диагностирование недуга. Патология проявляется через боли в спине, животе, потерю веса, тошноту, рвоту, диарею, лихорадку, дрожь.
Рак яичников у представительниц прекрасного пола можно перепутать с предменструальным синдромом или с синдромом раздраженного кишечника. Это связано с тем, что симптомы очень похожи: тошнота, боль в спине, вагинальное кровотечение, усталость, дискомфорт и боль во время секса, частое мочеиспускание, болезненные ощущения в животе.
При наличии перечисленных проявлений нарушения работы организма следует обращаться за медицинской консультацией, а не надеяться, что недомогание пройдет само, заключили эксперты.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:47