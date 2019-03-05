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Ученые: Бессонницу можно лечить пробуждением через каждые три минуты

Ученые после проведения многочисленных экспериментов пришли к выводам, что бессонницу можно лечить весьма нестандартным методом, а именно пробуждением через каждые три минуты. По мнению экспертов, этот поход является многообещающим в устранении данной проблемы.

Ученые: Бессонницу можно лечить пробуждением через каждые три минуты


Многие люди страдают от нарушений сна. При этом бессонница проявляется индивидуально и не связана только с его продолжительностью. Самое главное для полноценного отдыха ночью – это продолжительность нормального глубокого сна, так как именно благодаря этому происходят необходимые процессы регенерации в организме.

Пациенты, которые страдают от нарушения сна, могут иметь проблемы с лишним весом, гипертонией, диабетом второго типа. Ученые для устранения данной проблемы в последнее время тщательно изучают метод когнитивно-поведенческой терапии. Его суть заключается в том, что мозг человека, страдающего бессонницей, перепрограммируется на нормальный и полноценный отдых.

Эксперты разработали уникальную методику, которая была названа интенсивным ограничением сна. Пациентов с 11 часов вечера и последующие 24 часа постоянно просят засыпать. Попытки испытуемые должны совершать каждые 30 минут, но если через 20 минут не получается, то исследователи просят подняться с постели. Если же пациенты засыпают, то их будят через 3 минуты. В результате за время эксперимента насчитывается примерно 48 попыток пациентов уснуть. При этих показателях люди просто «отрубаются» и долго спят.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:25

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