Ученые: Бессонницу можно лечить пробуждением через каждые три минуты





Многие люди страдают от нарушений сна. При этом бессонница проявляется индивидуально и не связана только с его продолжительностью. Самое главное для полноценного отдыха ночью – это продолжительность нормального глубокого сна, так как именно благодаря этому происходят необходимые процессы регенерации в организме.Пациенты, которые страдают от нарушения сна, могут иметь проблемы с лишним весом, гипертонией, диабетом второго типа. Ученые для устранения данной проблемы в последнее время тщательно изучают метод когнитивно-поведенческой терапии. Его суть заключается в том, что мозг человека, страдающего бессонницей, перепрограммируется на нормальный и полноценный отдых.Эксперты разработали уникальную методику, которая была названа интенсивным ограничением сна. Пациентов с 11 часов вечера и последующие 24 часа постоянно просят засыпать. Попытки испытуемые должны совершать каждые 30 минут, но если через 20 минут не получается, то исследователи просят подняться с постели. Если же пациенты засыпают, то их будят через 3 минуты. В результате за время эксперимента насчитывается примерно 48 попыток пациентов уснуть. При этих показателях люди просто «отрубаются» и долго спят.