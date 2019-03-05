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На «Острове любви» Марина Африкантова набрала лишние килограммы

Будущая супруга Романа Капаклы – Марина Африкантова поправилась.

На «Острове любви» Марина Африкантова набрала лишние килограммы

По мнению многочисленных поклонников телепроекта «Дом-2», блондинке нужно срочно садиться на диету и попросить своего возлюбленного составить ей программу тренировок.

Не секрет, что недавно Марину и Романа отправили на Сейшельские острова. Несмотря на то, что влюбленных первое время расстроила эта ситуация, сейчас они вовсю наслаждаются теплом, солнышком и океаном.

И вот на днях в эфир начали выходить свежие выпуски «Дома-2», на которых Капаклы и Африкантова уже находятся на «Острове любви». Нужно сказать, что телезрителей шокировал внешний вид Марины, ведь невооруженным взглядом видно, что блондинка набрала несколько лишних килограмм.

На «Острове любви» Марина Африкантова набрала лишние килограммы

Нужно сказать, что преданные поклонники Африкантовой попытались вступиться за свою любимицу, заявив, что у нее просто отекло лицо после перелета, который до сих пор «не спал». Впрочем, не все в это поверили. По словам зрителей телепроекта «Дом-2», Марина, похудев, снова начала позволять себе различную запрещенную еду.

К слову, на сегодняшний день фанатов Африкантовой и Капаклы интересует, возобновит ли Роман тренировки и диету своей избраннице или оставит занятия с Мариной «на потом», ведь, как известно, сейчас он взял под свой контроль лучшего друга – Алексея Купина, который на днях пожаловался подписчикам, что стал «дрыщем».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:58

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