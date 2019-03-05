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Пользователю удалось установить Windows 10 на консоль Nintendo Switch

Пользователю Ben imbushuo удалось установить ОС Windows 10 на игровую консоль Nintendo Switch. Подтверждающий снимок энтузиаст опубликовал в социальной сети Twitter.
Пользователю удалось установить Windows 10 на консоль Nintendo Switch

Ранее пользователям удалось на Switch запустить Android Q, но вариант с операционной системой, разработанной компанией Microsoft, намного сложнее. Версия Windows 10 работает с процессорами ARM, поэтому у пользователя и получилось «завести» ее на консоли.

Согласно фотографиям, предоставленным Ben imbushuo, удачно прошла загрузка «десятки», но пока до рабочего стола дело он не довел. На данный момент система находится в режиме восстановления, но пользователь намерен продолжать свой эксперимент. Если у него получиться, то на Nintendo Switch можно будет запускать игры под управлением Windows 10.

Энтузиасту перед этим удалось запустить ОС корпорации Microsoft на гаджете Lumia 950 XL. После своего удачного эксперимента Ben imbushuo составил подробное описание для тех, кто попытается повторить его успехи.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:02

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