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Составлен топ-10 самых быстрых смартфонов на Android

Представители бенчмарка AnTuTu составили рейтинг смартфонов, функционирующих на базе OC Android. В список экспертов попали самые быстрые смартфоны современности.
Составлен топ-10 самых быстрых смартфонов на Android

На первой позиции расположился Xiaomi Mi 9, до недавнего времени продававшийся в КНР. Второе место эксперты отдали Lenovo Z5 Pro GT 855, который работает на основе системы Qualcomm Snapdragon 855. Замыкает топ-3 самых быстрых смартфонов Nubia Red Magic Mars, обладающий тем же процессором, что и Lenovo GT, но 845-й версией. Также в десять лучших попали и другие аппараты, включая ASUS ROG Phone, Black Shark Helo, Huawei Mate 20 X и другие. В процессе тестирования все устройства анализировались после использования как минимум тысячи раз и далее принимались во внимание средние полученные показатели.

Ранее продолжительное время в лидерах были смартфоны, разработанные Huawei и работающие на процессоре Kirin 980. Изменения произошли после выхода смартфонов на Snapdragon 855.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:17

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