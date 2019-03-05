Составлен топ-10 самых быстрых смартфонов на Android





На первой позиции расположился Xiaomi Mi 9, до недавнего времени продававшийся в КНР. Второе место эксперты отдали Lenovo Z5 Pro GT 855, который работает на основе системы Qualcomm Snapdragon 855. Замыкает топ-3 самых быстрых смартфонов Nubia Red Magic Mars, обладающий тем же процессором, что и Lenovo GT, но 845-й версией. Также в десять лучших попали и другие аппараты, включая ASUS ROG Phone, Black Shark Helo, Huawei Mate 20 X и другие. В процессе тестирования все устройства анализировались после использования как минимум тысячи раз и далее принимались во внимание средние полученные показатели.Ранее продолжительное время в лидерах были смартфоны, разработанные Huawei и работающие на процессоре Kirin 980. Изменения произошли после выхода смартфонов на Snapdragon 855.