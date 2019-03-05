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Звезда "Улиц разбитых фонарей" Михаил Трухин признался, что от алкоголизма его спасла жена Анна

Звезда детективного сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Трухин признался в борьбе с алкоголизмом. Запил артист из-за кризиса в семье и на работе.
Звезда "Улиц разбитых фонарей" Михаил Трухин признался, что от алкоголизма его спасла жена Анна

В студии шоу "Судьба человека" Трухин поделился непростым периодом в своей жизни, когда он почти променял работу в кино и театре на алкоголизм. 20 лет назад успех пришёл к актёру вместе с главной ролью в детективном сериале, который получил множество сезонов и широкое одобрение зрителей. 8 лет спустя Трухин покинул съёмки ради новых творческих экспериментов и амплуа. В это время он жил с супругой Любовью. Предложений знаменитости, вопреки ожиданиям, не поступало, и телефон молчал.

"Даже спам в виде СМС не приходил. Полная тишина", - вспоминает Трухин непростой период.

Из-за утраты любви и понимания супруги решили мирно разойтись. Актёр стал всё чаще прикладываться к бутылке, однако от алкоголизма его спасло знакомство с будущей женой Анной.

Последняя опасалась пагубной привычки мужа, но подарила ему поддержку и домашний уют, а впоследствии и дочь. На сегодняшний день Трухин активно снимается в сериалах, играет "Гамлета" в МХТ и наслаждается счастливым браком.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:10

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