Morgan продемонстрировала новый спорткар Morgan Plus Six в ретро-стиле





Транспортное средство будут выпускать в очень ограниченном количестве. Стоимость автомобиля составит около 6 700 000 рублей. Новый современный родстер оснащается трехлитровым шестицилиндровым турбированным силовым агрегатом от BMW на 335 лошадиных сил. Мотор функционирует с восьмиступенчатым «автоматом». На обозримое будущее планируется внедрение в авто механики. Транспортное средство способно разгоняться до первой сотни за 4,2 сек. Максимальная скорость машины ограничена отметкой в 267 км/час.Автомобиль понравится ценителям ретро-стиля. Алюминиевая платформа Plus Six стала в два раза жестче в сравнении с предыдущей версией. Некоторые ее части производитель выполнил из натурального дерева. Новинка расценивается в 6,75 млн рублей. Цена может повыситься в зависимости от предоставляемой комплектации.