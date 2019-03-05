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Morgan продемонстрировала новый спорткар Morgan Plus Six в ретро-стиле

Компания Morgan продемонстрировала новую версию спорткара Morgan Plus Six. Новика была сконструирована под стиль ретро.
Morgan продемонстрировала новый спорткар Morgan Plus Six в ретро-стиле

Транспортное средство будут выпускать в очень ограниченном количестве. Стоимость автомобиля составит около 6 700 000 рублей. Новый современный родстер оснащается трехлитровым шестицилиндровым турбированным силовым агрегатом от BMW на 335 лошадиных сил. Мотор функционирует с восьмиступенчатым «автоматом». На обозримое будущее планируется внедрение в авто механики. Транспортное средство способно разгоняться до первой сотни за 4,2 сек. Максимальная скорость машины ограничена отметкой в 267 км/час.

Автомобиль понравится ценителям ретро-стиля. Алюминиевая платформа Plus Six стала в два раза жестче в сравнении с предыдущей версией. Некоторые ее части производитель выполнил из натурального дерева. Новинка расценивается в 6,75 млн рублей. Цена может повыситься в зависимости от предоставляемой комплектации.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:02

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