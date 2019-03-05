Алексей Купин приступает к тренировкам под руководством Романа Капаклы
Избранник Майи Донцовой – Алексей Купин признался, что приступил к «перезагрузке».
По словам участника реалити-шоу «Дом-2», он намерен возобновить тренировки, а следить за его физической подготовкой будет Роман Капаклы.
Вчера Алексей опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщил подписчикам, что стал «дрыщем». Выяснилось, что еще 3 года назад физическая форма Купина была «совершенно другой», ведь тогда «спорт был основой его жизни».
Также Леша признался, что забросил тренировки только потому, что на них у него попросту не хватает времени. Впрочем, на данный момент у Купина появилось большое желание взять все под контроль и опять заняться спортом.
В личном инста-блоге возлюбленный Донцовой поспешил дать обещание подписчикам. Алексей пообещал, что совсем скоро они увидят совершенно другого Купина.
Оказывается, на данный момент участник «Дома-2» планирует набрать +5 килограммов мышечной массы. Вдобавок Купин намерен каждый день тренироваться, правильно питаться и больше спать.
Нужно сказать, что поклонники «Дома-2» поддержали стремление Алексея заняться спортом, ведь убеждены, что лучший друг Купина – Роман Капаклы обучит его всему тому, что сам знает.
По словам участника реалити-шоу «Дом-2», он намерен возобновить тренировки, а следить за его физической подготовкой будет Роман Капаклы.
Вчера Алексей опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщил подписчикам, что стал «дрыщем». Выяснилось, что еще 3 года назад физическая форма Купина была «совершенно другой», ведь тогда «спорт был основой его жизни».
Также Леша признался, что забросил тренировки только потому, что на них у него попросту не хватает времени. Впрочем, на данный момент у Купина появилось большое желание взять все под контроль и опять заняться спортом.
В личном инста-блоге возлюбленный Донцовой поспешил дать обещание подписчикам. Алексей пообещал, что совсем скоро они увидят совершенно другого Купина.
Оказывается, на данный момент участник «Дома-2» планирует набрать +5 килограммов мышечной массы. Вдобавок Купин намерен каждый день тренироваться, правильно питаться и больше спать.
«30 дней на ВСЕ!», - подчеркнул молодой человек.
Нужно сказать, что поклонники «Дома-2» поддержали стремление Алексея заняться спортом, ведь убеждены, что лучший друг Купина – Роман Капаклы обучит его всему тому, что сам знает.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:42