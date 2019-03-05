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Игорь Николаев показал видео с сердитой наследницей Вероникой

Игорь Николаев показал поклонникам трогательное видео в Instagram, где его 3-летняя наследница Вероника рассказывает стих про мишку. Популярный российский артист отметил, что дочка очень вошла в образ, поэтому получилась довольно сердитой в кадре.
Игорь Николаев показал видео с сердитой наследницей Вероникой

Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова стараются уделять своей дочери Веронике как можно больше свободного времени. Звездный родитель приобщает малышку к творческой деятельности. Наследница певца пока не появляется на сцене, но уже готовится к выступлениям. На своей странице в социальной сети Instagram артист продемонстрировал, как ребенок распевается за кулисами, радуя родителей. Девочка очень артистично демонстрирует возмущенного медведя, с силой топнув ногой по полу. Композитор оценил таланты дочери и написал, что мишка рассердился не на шутку.

Поклонники Игоря Николаева пришли в восторг от «актерского мастерства» маленькой Вероники, отметив в комментариях, что 3-летняя наследница знаменитости может пойти по стопам родителей: «Музыкальная девочка, вся в родителей», «Артистка выросла», «Умница, и слух, и голос есть».



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:38

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