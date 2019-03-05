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В России представили отечественный бюджетный смартфон INOI 7i Lite

Российская компания INOI выпустила бюджетный смартфон 7i Lite, оснащенный современным дизайном и актуальными параметрами. Стоимость мобильного устройства составляет 6000 рублей.
В России представили отечественный бюджетный смартфон INOI 7i Lite

Смартфон отечественного производства функционирует на платформе операционной системы Android 8.0 Go с упрощенным пакетом инструментов. Объем батареи равен 4000 мАч, что обеспечивает продолжительную автономную работу гаджета. В числе остальных достоинств можно отметить довольно немалый дисплей на 6,2 дюйма, четырехъядерный процессор MediaTek 6580, 1 Гб «оперативы» и 8 Гб собственной памяти с возможностью увеличения до 32 Гб.

INOI 7i Lite оснащен одинарной фронтальной камерой на 5 Мп и двойной основной (8+0,3 Мп). Ценник российского смартфона был указан выше, 6000 рублей стоит базовая модификация, поддерживающая 3G. За аппарат с 4G потенциальному покупателю придется отдать 7000 рублей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:40

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