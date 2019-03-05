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Эксперты назвали внешние симптомы проблем с печенью

Эксперты назвали внешние симптомы проблем с печенью, по которым можно легко диагностировать заболевание. Неправильная работа органа отражается на состоянии волос, кожи и зубов.
Эксперты назвали внешние симптомы проблем с печенью

Медики перечислили распространённые симптомы, которые могут быть связаны с нарушением функции печени. Поскольку последняя, выводя токсины из организма, напрямую связана и с прочими органами, недуги зачастую проявляются через внешние признаки. Так, вертикальные морщины между бровей иногда сигнализируют о болезни печени, в особенности глубокие.

Зеленоватые и коричневые пятна на висках и правой стороне лица служат симптомами нарушений в органе, а также селезёнке, желчном пузыре и поджелудочной железе. Обратить внимание следует на желтоватый тон кожи и её жирность в области лба. Также он может сильно пересыхать или потеть.

Выпадение волос длительное время без каких-либо причин часто говорит о плохом состоянии печени, как и преждевременная седина в центральной области головы. Белки глаз иногда становятся желтоватыми и мутными, а зрачки - белёсыми. Китайская народная медицина связывает здоровье печени с кровообращением в органах зрения. Также кровоточивость дёсен является признаком недуга.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:50

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