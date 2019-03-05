Обнародована причина гибели вероятной любовницы Игоря Дятлова Зинаиды Колмогоровой





Смерть Колмогоровой наступила от низкой температуры. Главным тому доказательством этой версии являются пятна Вишневского на слизистой оболочке желудка, возникающие только во время переохлаждения. При этом все вводившие в недоумение следствие телесные повреждения могли быть ушибами от падения на лед и камни.Труп студентки нашли под затвердевшим слоем снега головой в том направлении, что и все остальные погибшие участники похода Дятлова. Согласно данным протокола, руки вероятной любовницы руководителя были в тот момент согнуты и находились под телом, на спине возле поясницы имелась кровь. Предполагалось, что 22-летняя студентка не карабкалась в гору, а пыталась удержаться на месте.