АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

Обнародована причина гибели вероятной любовницы Игоря Дятлова Зинаиды Колмогоровой

Считавшаяся любовницей лидера печально известной группы Игоря Дятлова Зинаида Колмогорова умерла от переохлаждения. Студенты с руководителем погибли во время похода на горе Урала в 1959 году.
Обнародована причина гибели вероятной любовницы Игоря Дятлова Зинаиды Колмогоровой

Смерть Колмогоровой наступила от низкой температуры. Главным тому доказательством этой версии являются пятна Вишневского на слизистой оболочке желудка, возникающие только во время переохлаждения. При этом все вводившие в недоумение следствие телесные повреждения могли быть ушибами от падения на лед и камни.

Труп студентки нашли под затвердевшим слоем снега головой в том направлении, что и все остальные погибшие участники похода Дятлова. Согласно данным протокола, руки вероятной любовницы руководителя были в тот момент согнуты и находились под телом, на спине возле поясницы имелась кровь. Предполагалось, что 22-летняя студентка не карабкалась в гору, а пыталась удержаться на месте.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тизер нового гиперкара Apollo IE
В России представили отечественный
Елена Яковлева снималась в эротических
Ученые: Бессонницу можно лечить
Составлен топ-10 самых быстрых
Звезда "Улиц разбитых фонарей" Михаил
Morgan продемонстрировала новый
На «Острове любви» Марина Африкантова
Эксперты назвали внешние симптомы
Алексей Купин приступает к тренировкам
Игорь Николаев показал видео с сердитой
Обнародована причина гибели вероятной
Компания Oukitel представила бюджетный
Ольга Бузова призывает поклонников
Экс-супруга Александра Серова обвинила
Эксперты о полезном рационе женщин
Специалисты назвали ТОП-8 секретов для
Ксения Собчак отказалась общаться с
Медики второй раз в истории вылечили
В Омске родители избивали свою
В Сети появились первые снимки
Разработчики представили, каким может
Иосиф Оганесян пытается убедить
Lamborghini презентовал в Женеве
Мондезир Свет-Амур надеется на
Адвокат Сергей Жорин: У сына Децла
Сергей Дроботенко назвал Михаила
Toyota начала продажу в России
Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из
Яна Рудковская готова примириться с
Просмотреть все новости