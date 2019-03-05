Компания Oukitel представила бюджетный смартфон С13 Pro
Oukitel представила бюджетную версию смартфона С13 Pro. Устройство можно приобрести за 75 долларов.
Модель со стеклом Asahi Glass оснащается аккумуляторной батареей на 3000 мАч, двойной камерой, актуальной операционной системой Android 9.0 Pie. Вся передняя панель С13 Pro занята 6,18-дюймовым дисплеем на 996х480 пикселей, вырезом для динамика, фронтальной камерой, датчиками. Обратная сторона устройства оснащается двойной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев. Смартфон можно разблокировать при помощи функции распознавания лица. Устройство комплектуется четырёхъядерным процессором MediaTek MT6739. ОЗУ составляет 2Гб, ПЗУ - 16 Гб.
В модели имеет место поддержки microSD. Производителем отмечается, что встроенной аккумуляторной батареи хватает примерно на 10 часов работы. Смартфон выпускают в золотистой и чёрной расцветке.
Модель со стеклом Asahi Glass оснащается аккумуляторной батареей на 3000 мАч, двойной камерой, актуальной операционной системой Android 9.0 Pie. Вся передняя панель С13 Pro занята 6,18-дюймовым дисплеем на 996х480 пикселей, вырезом для динамика, фронтальной камерой, датчиками. Обратная сторона устройства оснащается двойной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев. Смартфон можно разблокировать при помощи функции распознавания лица. Устройство комплектуется четырёхъядерным процессором MediaTek MT6739. ОЗУ составляет 2Гб, ПЗУ - 16 Гб.
В модели имеет место поддержки microSD. Производителем отмечается, что встроенной аккумуляторной батареи хватает примерно на 10 часов работы. Смартфон выпускают в золотистой и чёрной расцветке.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:24