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Ольга Бузова призывает поклонников смотреть шоу «Бородина против Бузову»

Новоиспеченная исполнительница Ольга Бузова продолжает призывать телезрителей телеканала «ТНТ» смотреть новые выпуски телешоу «Бородина против Бузову».
Ольга Бузова призывает поклонников смотреть шоу «Бородина против Бузову»

По мнению многочисленных интернет-пользователей, Ольга начала рекламировать проект «Бородина против Бузову» у себя на страничке в Instagram не просто так. Вполне вероятно, что шоу не может прихвастнуть высокими рейтингами.

Не секрет, что Бузова, в отличие от своих коллег по съемочной площадке «Дом-2», очень редко выкладывает в личном микроблоге посты, в которых упоминает скандально-известную телестройку.

Впрочем, в последнее время на страничке Ольги все чаще и чаще начали появляться видеозаписи и Stories, под которыми телезнаменитость вовсю рекламирует телешоу «Бородина против Бузову».

К примеру, несколько часов назад Бузова в очередной раз опубликовала анонс будущего выпуска проекта. Под видео Ольга поспешила отметить, что во время передачи она с коллегами пытается помочь тем или иным участникам решить их проблемы, которые время от времени бывают глобальными.
Ольга Бузова призывает поклонников смотреть шоу «Бородина против Бузову»

Нужно сказать, что зрители просто-таки убеждены в том, что поющая телеведущая хочет повысить рейтинги шоу «Бородина против Бузову», поэтому и заговорила о проекте в Instagram.

«Наверное администрация заплатила Бузовой хорошие деньги, что она начала вовсю рекламировать шоу! Хотя, возможно ей пригрозили увольнением..», - отметила одна из поклонниц «Дом-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:07

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