Ольга Бузова призывает поклонников смотреть шоу «Бородина против Бузову»
Новоиспеченная исполнительница Ольга Бузова продолжает призывать телезрителей телеканала «ТНТ» смотреть новые выпуски телешоу «Бородина против Бузову».
По мнению многочисленных интернет-пользователей, Ольга начала рекламировать проект «Бородина против Бузову» у себя на страничке в Instagram не просто так. Вполне вероятно, что шоу не может прихвастнуть высокими рейтингами.
Не секрет, что Бузова, в отличие от своих коллег по съемочной площадке «Дом-2», очень редко выкладывает в личном микроблоге посты, в которых упоминает скандально-известную телестройку.
Впрочем, в последнее время на страничке Ольги все чаще и чаще начали появляться видеозаписи и Stories, под которыми телезнаменитость вовсю рекламирует телешоу «Бородина против Бузову».
К примеру, несколько часов назад Бузова в очередной раз опубликовала анонс будущего выпуска проекта. Под видео Ольга поспешила отметить, что во время передачи она с коллегами пытается помочь тем или иным участникам решить их проблемы, которые время от времени бывают глобальными.
Нужно сказать, что зрители просто-таки убеждены в том, что поющая телеведущая хочет повысить рейтинги шоу «Бородина против Бузову», поэтому и заговорила о проекте в Instagram.
По мнению многочисленных интернет-пользователей, Ольга начала рекламировать проект «Бородина против Бузову» у себя на страничке в Instagram не просто так. Вполне вероятно, что шоу не может прихвастнуть высокими рейтингами.
Не секрет, что Бузова, в отличие от своих коллег по съемочной площадке «Дом-2», очень редко выкладывает в личном микроблоге посты, в которых упоминает скандально-известную телестройку.
Впрочем, в последнее время на страничке Ольги все чаще и чаще начали появляться видеозаписи и Stories, под которыми телезнаменитость вовсю рекламирует телешоу «Бородина против Бузову».
К примеру, несколько часов назад Бузова в очередной раз опубликовала анонс будущего выпуска проекта. Под видео Ольга поспешила отметить, что во время передачи она с коллегами пытается помочь тем или иным участникам решить их проблемы, которые время от времени бывают глобальными.
Нужно сказать, что зрители просто-таки убеждены в том, что поющая телеведущая хочет повысить рейтинги шоу «Бородина против Бузову», поэтому и заговорила о проекте в Instagram.
«Наверное администрация заплатила Бузовой хорошие деньги, что она начала вовсю рекламировать шоу! Хотя, возможно ей пригрозили увольнением..», - отметила одна из поклонниц «Дом-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:07