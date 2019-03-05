Экс-супруга Александра Серова обвинила артиста в рукоприкладстве и изменах





У Серова и Стебенёвой во время брака родился ребенок-инвалид. На протяжении длительного времени пара хранила эту трагедию в тайне. Вокалист заявлял, что у жены были попытки избавиться от плода при помощи таблеток, из-за этого малыш пострадал. Через сутки после родов супруга певца сбежала из клиники. Доктора боролись за жизнь младенца, однако он скончался от сердечной недостаточности. В 1993 году у супругов родилась дочка по имени Мишель. Стебенёва рассказала, что артист часто ей изменял. Впервые Серов ударил жену, когда она увидела его с любовницей.По словам женщины, она смогла простить агрессию мужа, потому что очень любила его. В 2011 году Серов публичного унизил Стебеневу, после чего она подала на развод. Вокалист рассказал, что супруга продала его часы, чтобы приобрести себе машину. По словам бывшей жены певца, она забыла все обиды и теперь счастлива с другим мужчиной.