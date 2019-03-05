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Эксперты о полезном рационе женщин после 40 лет

Медицинские специалисты рассказали, чем лучше питаться представительницам слабого пола после 40 лет. В организме женщины в этом возрасте начинается полная гормональная перестройка.
Эксперты о полезном рационе женщин после 40 лет

Для сохранения здоровья и красоты следует перейти на специальную диету. Благодаря правильному питанию будет скорректирован элементный статус организма, предотвращены риски развития различных серьезных болезней. Зелень, а также молоко содержат кальций. Его нехватка может привести к излишней раздражительности. Полезным является употребление черного перца, морепродуктов, куриных яиц, фруктов, овощей. Это всё является естественным источником хрома, регулирующего синтез жиров, участвующего в обмене углеводов, обеспечивающего нормальную активность инсулина. Зелёный чай способен убирать чувство тревоги, улучшая при этом сон, за счёт содержания аминокислоты – тианина.

Растительная пища является источником магния, помогающего в борьбе со стрессом, способствующего снижению давления. Речь идёт о тыкве, патиссонах, кабачках, крупяных кашах, картофеле и других продуктах. В перепелиных яйцах содержится аминокислота глицин, улучшающая обмен веществ, стабилизирующая давление.

За счёт потребления устриц, кунжута, арахиса, шоколада, какао-порошка человек будет пополнять организм цинком, необходимым в данный период жизни. В рисе, горохе, бананах, чернике, крыжовнике, смородине содержится марганец. Дефицит данного элемента может привести к изменениям суставов, остеопорозу, нарастанию избыточного веса, ожирению, раннему климаксу, преждевременному старению, нарушению пигментации кожи.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:43

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