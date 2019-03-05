АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

Ксения Собчак отказалась общаться с журналистами

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак на днях вышла в свет со своим любимым супругом Максимом Виторганом.
Ксения Собчак отказалась общаться с журналистами

Звездное семейство посетило премьеру кинофильма под названием «Юморист». Отметим, что это творение стало режиссерским дебютом для сценариста и публициста Михаила Идова.

По информации, которая появилась в социальных сетях, Собчак не захотела общаться с журналистами. В итоге, в то время пока Виторган позировал фотографам на красной дорожке, Ксения Анатольевна работала.

Нужно сказать, что, в отличие от супруги, Максим Эммануилович с удовольствием поспешил ответить на ряд вопросов, которые интересовали корреспондентов. К примеру, российский актер порассуждал на тему одиночества, а также признался, что ему очень тяжело находить общий язык с людьми.

«У меня не может быть близких отношений с человеком, если у него другая природа юмора», - заявил Виторган журналистам.


Ксения Собчак отказалась общаться с журналистами

Стоит отметить, что журналистам так и не удалось взять интервью у Ксении Анатольевны, ведь экс-кандидат на пост главы Российской Федерации «сбежала» с премьеры кинофильма «Юморист».

По мнению преданных поклонников Собчак, телезнаменитость отказалась общаться с репортерами только потому, что торопилась к сыну Платону.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-супруга Александра Серова обвинила
Эксперты о полезном рационе женщин
Специалисты назвали ТОП-8 секретов для
Ксения Собчак отказалась общаться с
Медики второй раз в истории вылечили
В Омске родители избивали свою
В Сети появились первые снимки
Разработчики представили, каким может
Иосиф Оганесян пытается убедить
Lamborghini презентовал в Женеве
Мондезир Свет-Амур надеется на
Адвокат Сергей Жорин: У сына Децла
Сергей Дроботенко назвал Михаила
Toyota начала продажу в России
Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из
Яна Рудковская готова примириться с
Диетолог дал рекомендации по весеннему
Дарья Друзьяк возмущена выходом сериала
Алёна Рапунцель обрела подарившего ей
В Новгородской области мужчина умер по
Виктория Лопырева поставила жениху
В Палестине нашли 9000-летнюю маску
Будущий кроссовер Roewe с дизайном RX8
Максим Галин показал на видео общий
Татьяна Мусульбес просит у фанатов
Учёные рассказали о разработке мозговых
В Женеве прошла премьера
Марина Африкантова рассказала
Любовь Толкалина рассказала о личном
Фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер
Просмотреть все новости