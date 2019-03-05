Ксения Собчак отказалась общаться с журналистами
Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак на днях вышла в свет со своим любимым супругом Максимом Виторганом.
Звездное семейство посетило премьеру кинофильма под названием «Юморист». Отметим, что это творение стало режиссерским дебютом для сценариста и публициста Михаила Идова.
По информации, которая появилась в социальных сетях, Собчак не захотела общаться с журналистами. В итоге, в то время пока Виторган позировал фотографам на красной дорожке, Ксения Анатольевна работала.
Нужно сказать, что, в отличие от супруги, Максим Эммануилович с удовольствием поспешил ответить на ряд вопросов, которые интересовали корреспондентов. К примеру, российский актер порассуждал на тему одиночества, а также признался, что ему очень тяжело находить общий язык с людьми.
Стоит отметить, что журналистам так и не удалось взять интервью у Ксении Анатольевны, ведь экс-кандидат на пост главы Российской Федерации «сбежала» с премьеры кинофильма «Юморист».
По мнению преданных поклонников Собчак, телезнаменитость отказалась общаться с репортерами только потому, что торопилась к сыну Платону.
Звездное семейство посетило премьеру кинофильма под названием «Юморист». Отметим, что это творение стало режиссерским дебютом для сценариста и публициста Михаила Идова.
По информации, которая появилась в социальных сетях, Собчак не захотела общаться с журналистами. В итоге, в то время пока Виторган позировал фотографам на красной дорожке, Ксения Анатольевна работала.
Нужно сказать, что, в отличие от супруги, Максим Эммануилович с удовольствием поспешил ответить на ряд вопросов, которые интересовали корреспондентов. К примеру, российский актер порассуждал на тему одиночества, а также признался, что ему очень тяжело находить общий язык с людьми.
«У меня не может быть близких отношений с человеком, если у него другая природа юмора», - заявил Виторган журналистам.
Стоит отметить, что журналистам так и не удалось взять интервью у Ксении Анатольевны, ведь экс-кандидат на пост главы Российской Федерации «сбежала» с премьеры кинофильма «Юморист».
По мнению преданных поклонников Собчак, телезнаменитость отказалась общаться с репортерами только потому, что торопилась к сыну Платону.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:27