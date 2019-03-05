В Омске родители избивали свою 14-летнюю дочь





В пресс-службе ведомства сообщается, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт избиения девочки. По их словам, на теле ребенка имеются синяки и шрамы, это свидетельствует о том, что родители периодически били свою дочь.Полицейские также опросили учителей, которые заявили, что семейная пара неоднократно появлялась в школе в нетрезвом состоянии. Родителей школьницы ждёт 2 судебных заседания, во время которых будет рассматриваться вопрос по поводу лишения родительских прав, а также "Неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".