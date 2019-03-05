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Специалисты назвали ТОП-8 секретов для укрепления иммунитета

Начало весны – самое время задуматься об иммунитете, являющемся важнейшей составляющей человеческого здоровья. Специалисты назвали ТОП-8 секретов, способных укрепить иммунные силы и избежать различных заболеваний.
Специалисты назвали ТОП-8 секретов для укрепления иммунитета

По мнению медиков, одним из факторов, которые могут помочь человеку оставаться здоровым даже во время эпидемии, считается здоровый и полноценный сон. Отдых должен длиться не меньше 7-8 часов в сутки, так как за это время вырабатывается гормон мелатонин. Недостаток последнего ведет к нарушениям гормонального фона, негативно отражающимся на защитных функциях организма.

Ещё один действенный способ – дыхательная гимнастика. Она укрепляет иммунные силы, препятствует появлению ОРВИ и нормализует дыхание. Это связано с тем, что во время правильного дыхания организм получает достаточное количество кислорода, транспортирующего в клетки другие важные для здоровья элементы. Не стоит забывать о ежедневной зарядке, активизирующей различные процессы, например, работу лейкоцитов и антител, которые борются с вирусами.

Специалисты отметили важность употребления разнообразных фруктов и овощей для сильного иммунитета. Растительные продукты, богатые микро- и макроэлементами, должны составлять две трети рациона.

Вирусы и бактерии очень часто можно «подцепить» после контакта с больным, а также используя предметы общего использования. В таком случае лучше не касаться лица лишний раз и чаще мыть руки антибактериальным жидким мылом.

Медики советуют чаще делать пешие прогулки, длящиеся не меньше 40 минут. Свежий воздух, сочетающийся с физическими нагрузками, – идеальный способ улучшить работу дыхательных органов, кровеносных сосудов и обмена веществ, воздействующих на иммунитет самым положительным образом.
Специалисты назвали ТОП-8 секретов для укрепления иммунитета

В борьбе с болезнетворными микроорганизмами лучше ограничить или отказаться от употребления алкогольных напитков, нарушающих защитные функции. Негативно влияет на иммунитет и стресс. Он повышает гормон кортизол, чей переизбыток приводит к нарушениям работы эндокринной системы, заключили эксперты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:30

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