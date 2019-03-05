Адвокат Сергей Жорин: У сына Децла могут возникнуть проблемы с получением наследства





По закону мальчик фактически не является сыном Децла, а значит, отсутствует правовое основание для получения наследства. Жорин надеется, что здравый смысл и логика смогут «взять верх» над этой ситуацией. Адвокату интересно, почему покойный реп-исполнитель не значится в документе отцом Анатолия. Однако это практически невозможно узнать, так как супруга артиста Юлия не идет на контакт с журналистами.По мнению юриста, бессмысленно обсуждать то, что возлюбленная репера не являлась его официальной женой. Жорин считает, что этот вопрос не надо выносить на обсуждение, так как сейчас в звездной чете и так множество проблем. По словам адвоката, важно также учитывать волю Анатолия Толмацкого и его матери.