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Адвокат Сергей Жорин: У сына Децла могут возникнуть проблемы с получением наследства

По мнению Сергея Жорина, у сына покойного российского репера Децла могут возникнуть трудности во время вступления в наследство. Адвокат отметил, что причиной этого является прочерк в свидетельстве о рождения Анатолия в графе “отец”.
Адвокат Сергей Жорин: У сына Децла могут возникнуть проблемы с получением наследства

По закону мальчик фактически не является сыном Децла, а значит, отсутствует правовое основание для получения наследства. Жорин надеется, что здравый смысл и логика смогут «взять верх» над этой ситуацией. Адвокату интересно, почему покойный реп-исполнитель не значится в документе отцом Анатолия. Однако это практически невозможно узнать, так как супруга артиста Юлия не идет на контакт с журналистами.
Адвокат Сергей Жорин: У сына Децла могут возникнуть проблемы с получением наследства

По мнению юриста, бессмысленно обсуждать то, что возлюбленная репера не являлась его официальной женой. Жорин считает, что этот вопрос не надо выносить на обсуждение, так как сейчас в звездной чете и так множество проблем. По словам адвоката, важно также учитывать волю Анатолия Толмацкого и его матери.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:39

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