Мондезир Свет-Амур надеется на отношения с ведущей «Дома-2» Юлией Ефременковой





Мондезир Свет-Амур в последнее время активно проявляет своё желание состоять в отношениях с кем-либо из участниц телестройки «Дом-2». Так, он уже крутил роман с Розой Максимовой и Анной Брянской, пытался привлечь к себе внимание Марины Гаджимурадовой, а теперь в открытую заявляет о симпатии к ведущей скандального проекта Юлии Ефременковой.Более подробно об этом станет известно после выхода в эфир нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой», но зрители, увидев анонс, уже решили, что теперь на телестройке произойдёт повторение истории, аналогичной отношениям Гриценко-Бузова.