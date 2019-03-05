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Мондезир Свет-Амур надеется на отношения с ведущей «Дома-2» Юлией Ефременковой

Участник телестройки «Дом-2» Мондезир Свет-Амур надеется на отношения с ведущей проекта Юлией Ефременковой. Об этом стало известно после анонса нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой».
Мондезир Свет-Амур надеется на отношения с ведущей «Дома-2» Юлией Ефременковой

Мондезир Свет-Амур в последнее время активно проявляет своё желание состоять в отношениях с кем-либо из участниц телестройки «Дом-2». Так, он уже крутил роман с Розой Максимовой и Анной Брянской, пытался привлечь к себе внимание Марины Гаджимурадовой, а теперь в открытую заявляет о симпатии к ведущей скандального проекта Юлии Ефременковой.
Мондезир Свет-Амур надеется на отношения с ведущей «Дома-2» Юлией Ефременковой

Более подробно об этом станет известно после выхода в эфир нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой», но зрители, увидев анонс, уже решили, что теперь на телестройке произойдёт повторение истории, аналогичной отношениям Гриценко-Бузова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:42

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