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Медики второй раз в истории вылечили больного ВИЧ

Спустя 12 лет после излечения от ВИЧ «берлинского пациента» удалось избавиться от этой болезни и второму пациенту в Лондоне. В истории появился второй случай, когда трансплатация костного мозга помогла вылечить недуг.
Медики второй раз в истории вылечили больного ВИЧ

Лечившийся в Берлине Тимоти Браун избавился от ВИЧ благодаря лейкемии. Медики при обнаружении у него рака крови предложили осуществить перенос клеток костного мозга от отдельного донора, обладавшего мутацией рецептора CCR5. Страдающие ею лица устойчивы к ВИЧ. В результате пересадка вылечила больного впервые в истории. Ныне произошел еще один успешный эпизод благоприятного применения этой технологии.

«Лондонский пациент» заразился опасным заболеванием в 2003 году, еще спустя 9 лет у него диагностировали лимфому Ходжкина. Хирурги при обследовании приняли решение пересадить человеку костный мозг от донора с вышеупомянутой мутацией. Операция завершилась не столь удачно: врачи сообщили о побочных эффектах, в том числе была замечена реакция «трансплантат против хозяина».

Пока ученые не могут с уверенностью заявить, что CCR5 является единственным методом удачной борьбы против ВИЧ. Людей с такой особенностью найти довольно нелегко, практически все они являются лицами североевропейского происхождения. К тому же данный способ лечения может и не стать универсальным из-за своей рискованности и дороговизны.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:18

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