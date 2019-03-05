Медики второй раз в истории вылечили больного ВИЧ





Лечившийся в Берлине Тимоти Браун избавился от ВИЧ благодаря лейкемии. Медики при обнаружении у него рака крови предложили осуществить перенос клеток костного мозга от отдельного донора, обладавшего мутацией рецептора CCR5. Страдающие ею лица устойчивы к ВИЧ. В результате пересадка вылечила больного впервые в истории. Ныне произошел еще один успешный эпизод благоприятного применения этой технологии.«Лондонский пациент» заразился опасным заболеванием в 2003 году, еще спустя 9 лет у него диагностировали лимфому Ходжкина. Хирурги при обследовании приняли решение пересадить человеку костный мозг от донора с вышеупомянутой мутацией. Операция завершилась не столь удачно: врачи сообщили о побочных эффектах, в том числе была замечена реакция «трансплантат против хозяина».Пока ученые не могут с уверенностью заявить, что CCR5 является единственным методом удачной борьбы против ВИЧ. Людей с такой особенностью найти довольно нелегко, практически все они являются лицами североевропейского происхождения. К тому же данный способ лечения может и не стать универсальным из-за своей рискованности и дороговизны.