В Сети появились первые снимки истребителей Су-35 из Китая
Группа "ВКонтакте" выложила в Сеть первые снимки истребителей нового поколения Су-35 из аэродрома Китая. Самолёты отправлены в провинцию Гуандун.
Паблик "Военный Осведомитель" показал несколько фотографий Су-35, которые сделали на аэродроме Суйцзы в КНР. Истребитель китайских ВВС засняли вместе с компактным тягачом, который беспрепятственно проезжает под фюзеляжем, чтобы прицепиться к передним шасси. Отметим, что многоцелевой Су-35 отечественного производства стал поставляться в КНР в первую очередь.
Контракт на покупку 24 сверхманёвренных самолётов поколения 4++ страны подписали в 2015 году. Окончательно выполнят договорённость стороны к 2020 году. Обошлись истребители, приближенные по своим характеристикам к 5 поколению, Китаю в 2,5 млрд долларов.
Паблик "Военный Осведомитель" показал несколько фотографий Су-35, которые сделали на аэродроме Суйцзы в КНР. Истребитель китайских ВВС засняли вместе с компактным тягачом, который беспрепятственно проезжает под фюзеляжем, чтобы прицепиться к передним шасси. Отметим, что многоцелевой Су-35 отечественного производства стал поставляться в КНР в первую очередь.
Контракт на покупку 24 сверхманёвренных самолётов поколения 4++ страны подписали в 2015 году. Окончательно выполнят договорённость стороны к 2020 году. Обошлись истребители, приближенные по своим характеристикам к 5 поколению, Китаю в 2,5 млрд долларов.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:06