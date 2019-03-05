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Иосиф Оганесян пытается убедить зрителей в чистоплотности и хозяйственности Саши Черно

Иосиф Оганесян пытается убедить зрителей в том, что его супруга Саша Черно хорошая и чистоплотная хозяйка, заботящаяся о порядке в доме. Публику насторожило то, что в моменты ссор с возлюбленной молодой человек напрочь забывает об этом, упрекая её вечной грязью и бардаком в комнате.
Иосиф Оганесян пытается убедить зрителей в чистоплотности и хозяйственности Саши Черно

Иосиф Оганесян уже привык к постоянным ссорам с Сашей Черно, и даже не скрывает иногда своего раздражения, вызванного поведением возлюбленной. Недавно между супругами вспыхнул настоящий скандал из-за уборки в комнате, ведь муж хотел прибраться, а жена настоятельно просила не трогать её вещи, которые она потом с трудом находит.
Иосиф Оганесян пытается убедить зрителей в чистоплотности и хозяйственности Саши Черно

В эфирах зрители видят ругань и бесконечные обвинения со стороны Иосифа Оганесяна в том, что Черно - неряшливая хозяйка, не умеющая делать ничего, но вот недавно молодой человек почему-то попытался убедить публику в том, что Саша Черно довольно чистоплотная девушка, умеет следить не только за собой, но и поддерживает чистоту в комнате.

Кроме того, со слов Оганесяна, девушка прекрасно готовит и никогда не отказывает супругу в просьбах накормить его чем-нибудь особенным. Зрители же считают слова участника «Дома-2» наигранными, ведь тот пытается хоть как-то загладить вину перед супругой, которую оскорблял перед камерами.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:46

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