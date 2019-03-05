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Разработчики представили, каким может оказаться iPhone 11

Вскоре планируется презентация очередной модели iPhone. По мнению одного из разработчиков, предстоящая новинка может порадовать усиленным аккумулятором и параметрами прежних смартфонов линейки.
Разработчики представили, каким может оказаться iPhone 11

Сегодня в интернете можно увидеть довольно немного слухов о предстоящих iPhone, многие утечки касаются события 25 марта. Инсайдеры ознакомлены с малым количеством информации о гаджетах, но предполагается, что новинка включит в себя определенные параметры моделей XR, XS и XS Max, а опция Face ID окажется более эффективной.

Другой слух касается устройства Taptic Engine, которое даст возможность пользователям мобильной техники американской корпорации ощутить исходящую вибрацию лишь в той или иной части дисплея. К тому же, новая линейка iPhone 11 может выйти с обновленной водоустойчивой системой, позволяющей смартфону предугадывать жесты и нажатия под водой.

Иначе говоря, можно также сказать, что во время дождя человек с легкостью напишет необходимое сообщение или наберет номер телефона. Не стоит исключать появление в гаджетах трех камер, беспроводной двусторонней зарядки и внушительной энергоемкой батареи.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:54

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