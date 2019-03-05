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Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из Анастасии Костенко Викторию Боню

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из Анастасии Костенко Викторию Боню. Поклонники тут же решили, что таким образом футболист, сам того не желая, рассекретил собственные тайные фантазии.
Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из Анастасии Костенко Викторию Боню

Дмитрий Тарасов не скрывает того, что после рождения дочери не перестал уделять время супруге и старается разными способами поддерживать романтику в отношениях. Так, например, на днях футболист пригласил жену в ресторан, оставив малышку на бабушку, после чего поделился с фолловерами в Instagram снимком с ужина.
Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из Анастасии Костенко Викторию Боню

Пользователи Сети, глядя на опубликованное фото, пришли в недоумение, ведь сразу подумали, что спортсмен запечатлён в обнимку совсем не со своей женой. Как выяснилось, Дмитрий Тарасов настолько увлёкся редактированием фотографии, что невольно сделал в фотошопе из Анастасии Костенко Викторию Боню.

Именно она, на первый взгляд, кажется сидящей рядом с экс-супругом Бузовой в ресторане. В комментариях фолловеры высмеяли чрезмерную ретушь на фотографии Дмитрия Тарасова, предположив, что таким образом он рассекретил свои истинные желания и вкусы относительно женщин.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:17

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