Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из Анастасии Костенко Викторию Боню





Дмитрий Тарасов не скрывает того, что после рождения дочери не перестал уделять время супруге и старается разными способами поддерживать романтику в отношениях. Так, например, на днях футболист пригласил жену в ресторан, оставив малышку на бабушку, после чего поделился с фолловерами в Instagram снимком с ужина.Пользователи Сети, глядя на опубликованное фото, пришли в недоумение, ведь сразу подумали, что спортсмен запечатлён в обнимку совсем не со своей женой. Как выяснилось, Дмитрий Тарасов настолько увлёкся редактированием фотографии, что невольно сделал в фотошопе из Анастасии Костенко Викторию Боню.Именно она, на первый взгляд, кажется сидящей рядом с экс-супругом Бузовой в ресторане. В комментариях фолловеры высмеяли чрезмерную ретушь на фотографии Дмитрия Тарасова, предположив, что таким образом он рассекретил свои истинные желания и вкусы относительно женщин.