Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из Анастасии Костенко Викторию Боню
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из Анастасии Костенко Викторию Боню. Поклонники тут же решили, что таким образом футболист, сам того не желая, рассекретил собственные тайные фантазии.
Дмитрий Тарасов не скрывает того, что после рождения дочери не перестал уделять время супруге и старается разными способами поддерживать романтику в отношениях. Так, например, на днях футболист пригласил жену в ресторан, оставив малышку на бабушку, после чего поделился с фолловерами в Instagram снимком с ужина.
Пользователи Сети, глядя на опубликованное фото, пришли в недоумение, ведь сразу подумали, что спортсмен запечатлён в обнимку совсем не со своей женой. Как выяснилось, Дмитрий Тарасов настолько увлёкся редактированием фотографии, что невольно сделал в фотошопе из Анастасии Костенко Викторию Боню.
Именно она, на первый взгляд, кажется сидящей рядом с экс-супругом Бузовой в ресторане. В комментариях фолловеры высмеяли чрезмерную ретушь на фотографии Дмитрия Тарасова, предположив, что таким образом он рассекретил свои истинные желания и вкусы относительно женщин.
Дмитрий Тарасов не скрывает того, что после рождения дочери не перестал уделять время супруге и старается разными способами поддерживать романтику в отношениях. Так, например, на днях футболист пригласил жену в ресторан, оставив малышку на бабушку, после чего поделился с фолловерами в Instagram снимком с ужина.
Пользователи Сети, глядя на опубликованное фото, пришли в недоумение, ведь сразу подумали, что спортсмен запечатлён в обнимку совсем не со своей женой. Как выяснилось, Дмитрий Тарасов настолько увлёкся редактированием фотографии, что невольно сделал в фотошопе из Анастасии Костенко Викторию Боню.
Именно она, на первый взгляд, кажется сидящей рядом с экс-супругом Бузовой в ресторане. В комментариях фолловеры высмеяли чрезмерную ретушь на фотографии Дмитрия Тарасова, предположив, что таким образом он рассекретил свои истинные желания и вкусы относительно женщин.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:17