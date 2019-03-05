В Новгородской области мужчина умер по пути на работу
В областном городе Боровичи Новгородской области 5 марта в 7:00 возле автобусной остановки полицейскими было обнаружено тело 61-летнего местного жителя. По данным Следственного управления Следственного комитета, погибший мужчина, выйдя из дома, направлялся на работу.
Когда мужчина пришел на автобусную остановку, ему стало плохо. Возможной причиной смерти жителя Боровичей стала сердечная болезнь. В рамках проверки будет установлена точная причина кончины.
Сотрудники СКР, осмотрев тело погибшего, не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Сейчас полицейскими проводится доследственная проверка.
Когда мужчина пришел на автобусную остановку, ему стало плохо. Возможной причиной смерти жителя Боровичей стала сердечная болезнь. В рамках проверки будет установлена точная причина кончины.
Сотрудники СКР, осмотрев тело погибшего, не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Сейчас полицейскими проводится доследственная проверка.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:03