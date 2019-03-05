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В Новгородской области мужчина умер по пути на работу

В областном городе Боровичи Новгородской области 5 марта в 7:00 возле автобусной остановки полицейскими было обнаружено тело 61-летнего местного жителя. По данным Следственного управления Следственного комитета, погибший мужчина, выйдя из дома, направлялся на работу.
В Новгородской области мужчина умер по пути на работу

Когда мужчина пришел на автобусную остановку, ему стало плохо. Возможной причиной смерти жителя Боровичей стала сердечная болезнь. В рамках проверки будет установлена точная причина кончины.

Сотрудники СКР, осмотрев тело погибшего, не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Сейчас полицейскими проводится доследственная проверка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:03

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