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Диетолог дал рекомендации по весеннему питанию

Диетолог Олег Ирышкин дал важные рекомендации, касающиеся весеннего питания. По мнению эксперта, главной проблемой сезона является недостаток витаминов, поэтому важно знать, какие продукты помогут избежать этой проблемы.
Диетолог дал рекомендации по весеннему питанию

Специалист отметил: в начале весны рацион должен быть как можно разнообразнее. Это важнейшее условие, помогающее предотвратить авитаминоз. Важно употреблять различные овощи, фрукты, растительные масла, крупы, а также продукты, содержащие белок.

Необходимо помнить, что организм особенно нуждается в витамине D после холодной зимы. Недостаток витамина можно восполнить, употребляя печень трески, семгу и сельдь. Кроме того, не стоит забывать о важном и полезном витамине С, содержащимся в цитрусовых фруктах, клубнике, болгарском перце и капусте.

По словам диетолога, во время приготовления растительные продукты нельзя разваривать. Овощи при тепловой обработке следует готовить al dente, это означает, что не нужно доводить продукт до полной готовности. Лучше, если блюдо будет немного жестковатым, но сохранит витамины и другие ценные микроэлементы.

Весной следует больше потреблять крупы грубых сортов, так как они содержат витамины группы В. Последние очень необходимы для профилактики заболеваний нервной системы и улучшают работу мозга. Помимо этого, витамины защищают от бессонницы и депрессии, одолевающей людей в первые весенние месяцы, заключил доктор.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:07

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