Lamborghini презентовал в Женеве роскошный кроссовер Urus





Впечатляющий автомобиль поразил своим агрессивным экстерьером. Автомобиль вышел со сложным передним бампером с воздухозаборниками, современной головной оптикой и большими дисками на колесах. Это все, а также покатая крыша позволяют Lamborghini Urus иметь отличную аэродинамику.«Сердцем» кроссовера служит битурбированный агрегат на 4 литра, развивающий мощность в 650 лошадиных сил. Первую сотню элитный транспорт набирает всего за 3,6 секунды, а 200 км почти за 13 секунд.