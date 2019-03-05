АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

Lamborghini презентовал в Женеве роскошный кроссовер Urus

В Женеве 5 марта открылся автосалон, где ведущие производители демонстрируют свои новинки. Компания Lamborghini показала новый кроссовер Urus.
Lamborghini презентовал в Женеве роскошный кроссовер Urus

Впечатляющий автомобиль поразил своим агрессивным экстерьером. Автомобиль вышел со сложным передним бампером с воздухозаборниками, современной головной оптикой и большими дисками на колесах. Это все, а также покатая крыша позволяют Lamborghini Urus иметь отличную аэродинамику.

«Сердцем» кроссовера служит битурбированный агрегат на 4 литра, развивающий мощность в 650 лошадиных сил. Первую сотню элитный транспорт набирает всего за 3,6 секунды, а 200 км почти за 13 секунд.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-супруга Александра Серова обвинила
Эксперты о полезном рационе женщин
Специалисты назвали ТОП-8 секретов для
Ксения Собчак отказалась общаться с
Медики второй раз в истории вылечили
В Омске родители избивали свою
В Сети появились первые снимки
Разработчики представили, каким может
Иосиф Оганесян пытается убедить
Lamborghini презентовал в Женеве
Мондезир Свет-Амур надеется на
Адвокат Сергей Жорин: У сына Децла
Сергей Дроботенко назвал Михаила
Toyota начала продажу в России
Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из
Яна Рудковская готова примириться с
Диетолог дал рекомендации по весеннему
Дарья Друзьяк возмущена выходом сериала
Алёна Рапунцель обрела подарившего ей
В Новгородской области мужчина умер по
Виктория Лопырева поставила жениху
В Палестине нашли 9000-летнюю маску
Будущий кроссовер Roewe с дизайном RX8
Максим Галин показал на видео общий
Татьяна Мусульбес просит у фанатов
Учёные рассказали о разработке мозговых
В Женеве прошла премьера
Марина Африкантова рассказала
Любовь Толкалина рассказала о личном
Фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер
Просмотреть все новости