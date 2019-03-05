Дарья Друзьяк возмущена выходом сериала по мотивам историй из её жизни





Дарья Друзьяк после участия в телестройке «Дом-2» решила добиться известности любым путём. Девушка пробовала себя на роль одной из солисток группы «Серебро» и даже пыталась пропиариться за счёт имени известного Александра Серова. Тогда она рассказала на популярной передаче об интимных отношениях с певцом и даже призналась, что беременна от него, но в ответ получила лишь осуждение общественности.Теперь желавшая ранее славы Друзьяк крайне возмущена новостью о том, что в ближайшее время на телеэкранах жители России увидят новый сериал, снятый по мотивам историй из её жизни. Разрешения на использование своего имени она не давала, но подозревает замешанным в этом деле Александра Серова, ведь в заявленной картине музыкант сыграет главную роль — самого себя.Девушка убеждена, коварные злопыхатели обязательно перекрутят рассказанные ею истории и выставят ту в дурном свете, чего ей очень не хочется.