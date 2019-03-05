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Дарья Друзьяк возмущена выходом сериала по мотивам историй из её жизни

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Друзьяк возмущена тем, что скоро выйдет сериал, снятый по мотивам историй из её жизни. Главную роль в картине исполнит Александр Серов, которого девушка ранее обвинила в собственном похищении и от которого якобы была беременна.
Дарья Друзьяк возмущена выходом сериала по мотивам историй из её жизни

Дарья Друзьяк после участия в телестройке «Дом-2» решила добиться известности любым путём. Девушка пробовала себя на роль одной из солисток группы «Серебро» и даже пыталась пропиариться за счёт имени известного Александра Серова. Тогда она рассказала на популярной передаче об интимных отношениях с певцом и даже призналась, что беременна от него, но в ответ получила лишь осуждение общественности.
Дарья Друзьяк возмущена выходом сериала по мотивам историй из её жизни

Теперь желавшая ранее славы Друзьяк крайне возмущена новостью о том, что в ближайшее время на телеэкранах жители России увидят новый сериал, снятый по мотивам историй из её жизни. Разрешения на использование своего имени она не давала, но подозревает замешанным в этом деле Александра Серова, ведь в заявленной картине музыкант сыграет главную роль — самого себя.

Девушка убеждена, коварные злопыхатели обязательно перекрутят рассказанные ею истории и выставят ту в дурном свете, чего ей очень не хочется.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:06

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