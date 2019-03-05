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Сергей Дроботенко назвал Михаила Задорнова "белой вороной" русской эстрады

Сергей Дроботенко назвал покойного Михаила Задорнова "белой вороной" русской эстрады. Воспоминаниями о коллеге юморист поделился в биографической книге.
Сергей Дроботенко назвал Михаила Задорнова "белой вороной" русской эстрады

Дроботенко рассказал о том, что его вдохновило написать о Михаиле Задорнове "Шеф, гуру, незвезда". Книгой комик захотел почтить память коллеги, который сформировал его как артиста больше остальных звёзд отечественной эстрады. Дроботенко вспоминает покойного юмориста как авторитарного начальника. При этом так себя вёл Задорнов скорее вынужденно, ведь отвечал за целый коллектив.

Написал Дроботенко и о том, как артист вместо Бориса Ельцина поздравлял россиян с Новым годом. Никакой платы за выступление на всю страну Задорнов у президента не попросил.

Стал автором биографии Дроботенко по просьбе родных комика, поняв, что никто больше не напишет подобную книгу о выдающемся человеке. Материал он взял из разговоров с двумя жёнами юмориста.
Сергей Дроботенко назвал Михаила Задорнова "белой вороной" русской эстрады

Дроботенко вспоминает друга как настоящую "белую ворону" в шоу-бизнесе. Хотя Задорнову многие готовы были заплатить большие деньги, банкеты и корпоративы он вести наотрез отказывался.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:30

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