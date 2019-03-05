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Алёна Рапунцель обрела подарившего ей букет роз тайного поклонника

Звезда нашумевшего «Дома-2» Алёна Рапунцель обрела тайного поклонника, который уже подарил той огромный букет роз. Девушка убедила публику, что приятный сюрприз она получила точно не от Ильи Яббарова, так как с ним у них нет никакого будущего.
Алёна Рапунцель обрела подарившего ей букет роз тайного поклонника

Алёна Рапунцель на днях похвасталась в своём Instagram огромной коробкой красивых роз, отметив, что получила их от таинственного поклонника, пожелавшего остаться анонимным. Публика всерьёз задумалась над тем, что, возможно, именно Илья Яббаров таким образом пытается вновь вернуть отношения с матерью своего недавно рождённого сына, но мужчина тут же опроверг подобные слухи, отметив, что его сердце уже принадлежит Маргарите Ларченко.
Алёна Рапунцель обрела подарившего ей букет роз тайного поклонника

Редакторы «Дома-2» попытались самостоятельно выяснить, откуда и кто послал Алёне Рапунцель розы, но оказалось, что заказанный в Нижнем Новгороде огромный букет оплачен человеком, пожелавшим остаться анонимным.

Несмотря на искреннюю радость Алёны Рапунцель такому неожиданному презенту, хейтеры уже решили, что тайного поклонника у девушки нет, а букет она могла заказать себе сама, чтобы показать наличие к ней внимания со стороны противоположного пола.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:04

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