Toyota начала продажу в России обновленного бизнес-седана Corolla





Российские дилеры предлагают японскую новинку во множестве модификаций и с большим количеством самых разнообразных особенностей. Также стоит отметить, что конструкторы заметно потрудились над изменением внешности седана. Уже в марте автолюбители смогут протестировать Corolla в фирменных автосалонах Toyota и увидеть платформу TNGA, на которой новинка и была сконструирована.В России японская фирма предложила своим автомобильным потребителям пять разных моделей и девять версий доступных оттенков кузова. В стандартной вариации Corollla присутствует топовая система безопасности Safety Sense с многими полезными функциями. Заводится машина при помощи мотора Dual VVT-L с объемом на 1,6 литра. Агрегат порадует будущих владельцев сдвоенным электрическим механизмом распределения газа, а это в свою очередь помогает добиваться повышенной мощности при незначительном расходе горючего.Рассматривая, к примеру, топ-версию автомобиля, можно отметить наличие опции автоматического переключения дальнего света на ближний, систему контроля усталости водителя, предупреждение столкновения с функцией распознавания пешеходов, контроль-круиз, механизм распознавания дорожных знаков, а также семидюймовый экран с 3D-эффектом.