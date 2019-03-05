Яна Рудковская готова примириться с нетрадиционной ориентацией сына
На днях популярный отечественный продюсер Яна Рудковская во время интервью заявила, что будет делать, если ее сын вырастет геем. По словам звезды, она готова смириться с нетрадиционной ориентацией Саши.
На шоу Ксении Собчак были приглашены Яна Рудковская, Лаура Джугелия и Светлана Бондарчук. Светские львицы во время беседы обсуждали права женщин, однако после решили перейти на тему нетрадиционной ориентации.
По мнению Рудковской, в том, что 4-летний мальчик иногда меряет мамины туфли, нет ничего страшного. Но когда он играет в куклы, а также интересуется маминой косметикой — стоит бить тревогу. Продюсер отметила, что она сможет смириться с тем, что ее сын окажется геем, однако в этом случае ему придется переехать за границу, так как там более толерантное общество.
На шоу Ксении Собчак были приглашены Яна Рудковская, Лаура Джугелия и Светлана Бондарчук. Светские львицы во время беседы обсуждали права женщин, однако после решили перейти на тему нетрадиционной ориентации.
По мнению Рудковской, в том, что 4-летний мальчик иногда меряет мамины туфли, нет ничего страшного. Но когда он играет в куклы, а также интересуется маминой косметикой — стоит бить тревогу. Продюсер отметила, что она сможет смириться с тем, что ее сын окажется геем, однако в этом случае ему придется переехать за границу, так как там более толерантное общество.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:15