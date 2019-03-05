Яна Рудковская готова примириться с нетрадиционной ориентацией сына





На шоу Ксении Собчак были приглашены Яна Рудковская, Лаура Джугелия и Светлана Бондарчук. Светские львицы во время беседы обсуждали права женщин, однако после решили перейти на тему нетрадиционной ориентации.По мнению Рудковской, в том, что 4-летний мальчик иногда меряет мамины туфли, нет ничего страшного. Но когда он играет в куклы, а также интересуется маминой косметикой — стоит бить тревогу. Продюсер отметила, что она сможет смириться с тем, что ее сын окажется геем, однако в этом случае ему придется переехать за границу, так как там более толерантное общество.