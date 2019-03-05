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Татьяна Мусульбес просит у фанатов деньги на открытие собственного бизнеса

Бывшая участница скандального «Дома-2» Татьяна Мусульбес просит у фанатов деньги на открытие собственного бизнеса. Девушка пришла к выводу, что подписчиков у неё достаточно, а если каждый подарит ей по рублю, то финансов хватит на всё задуманное.
Татьяна Мусульбес просит у фанатов деньги на открытие собственного бизнеса

Татьяна Мусульбес, которая только вернулась с отдыха в Доминикане, не постеснялась просить у своих фанатов деньги на открытие собственного бизнеса. Со слов бывшей звезды «Дома-2», она давно мечтает о салоне красоты, владелицей которого будет являться одна. В новой публикации в Instagram возлюбленная Виктора Литвинова предположила, что ей хватит даже по одному рублю с каждого подписчика, и, к удивлению публики, нашлись желающие ей помочь.
Татьяна Мусульбес просит у фанатов деньги на открытие собственного бизнеса

Несмотря на такую щедрость со стороны поклонников, основная часть подписчиков Татьяны Мусульбес пришла в ярость от такой наглости бывшей проектантки «Дом-2». Девушка потратила огромные деньги на шикарный отдых и развлечения в Доминикане, а теперь выпрашивает их у совершенно чужих людей.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:22

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