Татьяна Мусульбес просит у фанатов деньги на открытие собственного бизнеса





Татьяна Мусульбес, которая только вернулась с отдыха в Доминикане, не постеснялась просить у своих фанатов деньги на открытие собственного бизнеса. Со слов бывшей звезды «Дома-2», она давно мечтает о салоне красоты, владелицей которого будет являться одна. В новой публикации в Instagram возлюбленная Виктора Литвинова предположила, что ей хватит даже по одному рублю с каждого подписчика, и, к удивлению публики, нашлись желающие ей помочь.Несмотря на такую щедрость со стороны поклонников, основная часть подписчиков Татьяны Мусульбес пришла в ярость от такой наглости бывшей проектантки «Дом-2». Девушка потратила огромные деньги на шикарный отдых и развлечения в Доминикане, а теперь выпрашивает их у совершенно чужих людей.