АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

В Палестине нашли 9000-летнюю маску древних людей

Археологам удалось обнаружить удивительную находку - 9000-летнюю маску. Артефакт находился в палестинском Хевроне, и его можно отнести к культу предков, который появился в далеком прошлом.
В Палестине нашли 9000-летнюю маску древних людей

По словам специалистов, такой объект служил в роли незаменимого атрибута, использовавшегося в религиозных ритуалах поклонения ранее умершим. Доисторические люди сделали маску из желтого известняка, а на внешней ее стороне хорошо видны четыре отверстия, расположенные по краям.

Возможно, они предназначались для крепления маски к голове или обычного подвешивания. Идеальные пропорции, благодаря которым хорошо заметны скулы, могут свидетельствовать о профессионализме древнего мастера, создавшего такой раритетный объект.

Пока точное предназначение находки неизвестно, археологи изучают ее, поэтому более детальное обозрение артефакта они опубликуют спустя время.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Дроботенко назвал Михаила
Toyota начала продажу в России
Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из
Яна Рудковская готова примириться с
Диетолог дал рекомендации по весеннему
Дарья Друзьяк возмущена выходом сериала
Алёна Рапунцель обрела подарившего ей
В Новгородской области мужчина умер по
Виктория Лопырева поставила жениху
В Палестине нашли 9000-летнюю маску
Будущий кроссовер Roewe с дизайном RX8
Максим Галин показал на видео общий
Татьяна Мусульбес просит у фанатов
Учёные рассказали о разработке мозговых
В Женеве прошла премьера
Марина Африкантова рассказала
Любовь Толкалина рассказала о личном
Фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер
Алёна Водонаева считает, что Егор Крид
Назван ТОП самых угоняемых автомобилей
Исаак Калина даст ответы на вопросы
Samsung Galaxy A90 получит поворотную
"Больно и страшно": Ирина Безрукова не
В США раскрыли секрет российского
Валерий Блюменкранц снова вступил в
Патент: Компания Huawei спрятала
В небе над Германией замечены яркие
Британские ученые: Популярные бытовые
Милена Безбородова на Лобном месте
Nissan презентовал концепт будущего
Просмотреть все новости