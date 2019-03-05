В Палестине нашли 9000-летнюю маску древних людей





По словам специалистов, такой объект служил в роли незаменимого атрибута, использовавшегося в религиозных ритуалах поклонения ранее умершим. Доисторические люди сделали маску из желтого известняка, а на внешней ее стороне хорошо видны четыре отверстия, расположенные по краям.Возможно, они предназначались для крепления маски к голове или обычного подвешивания. Идеальные пропорции, благодаря которым хорошо заметны скулы, могут свидетельствовать о профессионализме древнего мастера, создавшего такой раритетный объект.Пока точное предназначение находки неизвестно, археологи изучают ее, поэтому более детальное обозрение артефакта они опубликуют спустя время.