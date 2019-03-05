Учёные рассказали о разработке мозговых микрочипов для ускоренного обучения





Как пишет Daily Mail, американские учёные активно занимаются чипами для мозга, которые уже спустя несколько лет позволят ускоренно обучаться, развить телепатию и управлять техникой силой мысли. Над изучением вопроса работает Моран Серф, нейробиолог Северо-Западного университета Америки. Чип, первый прототип которого может быть доступен уже спустя пять лет, улучшит человеческий интеллект и объединит его с современными технологиями.Программа N3, курируемая Пентагоном, включает создание нейронного интерфейса для войск США. Система позволит силой мысли получать и отправлять различные данные, а также управлять киберзащитой, беспилотниками и тому подобное. Для ускоренного обучения навыкам учёные подключат чипы к периферической нервной системе.Синаптическая пластичность значительно ускорит усвоение тех или иных умений, которое обычно занимает годы. Серф отметил, что вместе с многочисленными преимуществами мозговые чипы создадут новую форму социального неравенства.