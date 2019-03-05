Максим Галин показал на видео общий семейный завтрак

На кадрах ролика, опубликованного в личном блоге Лизы Галкиной, видно, какие блюда по нраву детям и отечественному шоумену. Наследник Максима Галкина Гарри рассказал, что ему сегодня приготовили кашу булгур и подали с мелко нарезанной колбасой. Мальчик посоветовал попробовать его завтрак родителю и сказал, что тот просто упадет в обморок от удовольствия. Знаменитость решил попробовать блюдо и сделал вид, что и правда теряет сознание. Лиза предпочла перловку в бульоне, а главе семейства подали шпинатный суп со сметаной.Поклонники оценили публикацию, где вся семья собрана за одним общим столом и дружно общается. Фанатам понравилась доброжелательная обстановка, царящая в столовой отечественной звезды. Большинство комментаторов засыпали наследников Максима Галкина и Аллы Пугачевой комплиментами, желая им счастья и здоровья.