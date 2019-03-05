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Марина Африкантова рассказала собственные секреты по уходу за кожей лица

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова рассказала зрителям собственные секреты по уходу за кожей лица. Девушка считает также, что в женщине важен не столько макияж, а здоровая кожа и красивая осанка.
Марина Африкантова рассказала собственные секреты по уходу за кожей лица

Марина Африкантова, как и все, чувствует приближение весны и испытывает тягу к изменениям. Для начала девушка преобразила старенький диван, который теперь, с её слов, каждый раз поднимает ей настроение своим ярким цветом. Кроме того, внешние изменения в себе возлюбленная Романа Капаклы тоже скрывать не стала.
Марина Африкантова рассказала собственные секреты по уходу за кожей лица

Для того, чтобы зрителям было более ясно, что стало причиной ей сияющего внешнего вида ,Марина Африкантова рассказала собственные секреты по уходу за кожей лица. Выяснилось, что съёмочный макияж порой оказывается чересчур «тяжёлым», а потому перед ним девушка наносит на кожу витаминные маски.
Марина Африкантова рассказала собственные секреты по уходу за кожей лица

Уже к вечеру, во время очищения лица от косметики и накопившейся за день грязи, Африкантова изначально использует мицеллярную воду, после чего умывается водой, а затем проходится по лицу кубиком льда, что помогает поддерживать кожу в тонусе и освежает её цвет.

Несмотря на важность здорового внешнего вида и макияжа, девушка напомнила всем зрителям, что женщина в первую очередь должна заботиться о собственном поведении и характере, а также учиться держать осанку, что очень важно, но трудно.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:10

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