Фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер после развода с супругой и намерения продать дом в Эссексе





В первый день марта Флинт выставил на продажу особняк, запросив за него полтора миллиона фунтов. Именно в этом помещении он провел последние сутки собственной жизни. Выставить на торги имущество артист решил по требованию жены Маюми Каи в рамках процесса по разделу недвижимости.На следующий день Флинта видели на тренировке по бегу. Лидер The Prodigy смог установить новое достижение в пятикилометровом забеге. Западные журналисты предполагают, что музыкант впал в депрессию в связи с разводом и вновь начал принимать наркотические вещества. До этого он не раз говорил, что ранее от подобных напастей его спасала супруга: после ее помощи он занялся физкультурой и бросил наркотики.Кита Флинта нашли мертвым 4 марта в собственном доме. На его теле полиция не нашла следов насилия, а также ничего подозрительного. На момент смерти ему было 49 лет.