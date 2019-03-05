АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

Фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер после развода с супругой и намерения продать дом в Эссексе

Фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер после развода с супругой и намерения продать дом в Эссексе. О семейных проблемах усопшего рассказали британские СМИ, ссылающиеся на свои источники.
Фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер после развода с супругой и намерения продать дом в Эссексе

В первый день марта Флинт выставил на продажу особняк, запросив за него полтора миллиона фунтов. Именно в этом помещении он провел последние сутки собственной жизни. Выставить на торги имущество артист решил по требованию жены Маюми Каи в рамках процесса по разделу недвижимости.

На следующий день Флинта видели на тренировке по бегу. Лидер The Prodigy смог установить новое достижение в пятикилометровом забеге. Западные журналисты предполагают, что музыкант впал в депрессию в связи с разводом и вновь начал принимать наркотические вещества. До этого он не раз говорил, что ранее от подобных напастей его спасала супруга: после ее помощи он занялся физкультурой и бросил наркотики.

Кита Флинта нашли мертвым 4 марта в собственном доме. На его теле полиция не нашла следов насилия, а также ничего подозрительного. На момент смерти ему было 49 лет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Дроботенко назвал Михаила
Toyota начала продажу в России
Дмитрий Тарасов в фотошопе сделал из
Яна Рудковская готова примириться с
Диетолог дал рекомендации по весеннему
Дарья Друзьяк возмущена выходом сериала
Алёна Рапунцель обрела подарившего ей
В Новгородской области мужчина умер по
Виктория Лопырева поставила жениху
В Палестине нашли 9000-летнюю маску
Будущий кроссовер Roewe с дизайном RX8
Максим Галин показал на видео общий
Татьяна Мусульбес просит у фанатов
Учёные рассказали о разработке мозговых
В Женеве прошла премьера
Марина Африкантова рассказала
Любовь Толкалина рассказала о личном
Фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер
Алёна Водонаева считает, что Егор Крид
Назван ТОП самых угоняемых автомобилей
Исаак Калина даст ответы на вопросы
Samsung Galaxy A90 получит поворотную
"Больно и страшно": Ирина Безрукова не
В США раскрыли секрет российского
Валерий Блюменкранц снова вступил в
Патент: Компания Huawei спрятала
В небе над Германией замечены яркие
Британские ученые: Популярные бытовые
Милена Безбородова на Лобном месте
Nissan презентовал концепт будущего
Просмотреть все новости