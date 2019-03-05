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Алёна Водонаева считает, что Егор Крид останется частью лейбла Black Star

Бывшая звезда «Дома-2» Алёна Водонаева считает, что Егор Крид останется частью Black Star на более выгодных, чем ранее, условиях. Лейблу попросту не выгодно расторгать отношения с артистом, приносящим большую часть доходов.
Алёна Водонаева считает, что Егор Крид останется частью лейбла Black Star

Ситуация с возможным уходом Егора Крида из состава лейбла Black Star стремительно набирает обороты. Началось всё с концерта в Абу-Даби, когда певец не вышел на сцену якобы из-за плохого настроения, а теперь на кону стоит не только его сотрудничество с Тимати, но и популярность.

Несмотря на слухи о том, что основатель лейбла Тимати готов отказаться от услуг Крида, отнять у него права на песни, а также лишить сценического псевдонима, экс-звезда «Дома-2» Алёна Водонаева считает, что рэпер не станет лишать свою компанию наиболее востребованного среди прочих артиста.
Алёна Водонаева считает, что Егор Крид останется частью лейбла Black Star

Кроме того, выходку Егора Крида в Абу-Даби ведущая назвала попыткой «набить себе цену», ведь условия старого контракта, заканчивающегося уже 31 марта, говорят о том, что певец получает лишь 20 процентов от выручки на своих концертах. Вероятнее всего, исполнитель продолжит радовать публику под покровительством Black Star, но станет более удовлетворён оплатой собственного труда.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:03

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