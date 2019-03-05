Алёна Водонаева считает, что Егор Крид останется частью лейбла Black Star





Ситуация с возможным уходом Егора Крида из состава лейбла Black Star стремительно набирает обороты. Началось всё с концерта в Абу-Даби, когда певец не вышел на сцену якобы из-за плохого настроения, а теперь на кону стоит не только его сотрудничество с Тимати, но и популярность.Несмотря на слухи о том, что основатель лейбла Тимати готов отказаться от услуг Крида, отнять у него права на песни, а также лишить сценического псевдонима, экс-звезда «Дома-2» Алёна Водонаева считает, что рэпер не станет лишать свою компанию наиболее востребованного среди прочих артиста.Кроме того, выходку Егора Крида в Абу-Даби ведущая назвала попыткой «набить себе цену», ведь условия старого контракта, заканчивающегося уже 31 марта, говорят о том, что певец получает лишь 20 процентов от выручки на своих концертах. Вероятнее всего, исполнитель продолжит радовать публику под покровительством Black Star, но станет более удовлетворён оплатой собственного труда.