Исаак Калина даст ответы на вопросы педагогов в программе «Вопросы, важные для всех»





Новый выпуск передачи «Вопросы, важные для всех» выйдет 5 марта. На протяжении двух недель школьные преподаватели из Москвы через платформу образовательного мегапроекта «Московская электронная школа» (МЭШ) отправляли на передачу свои вопросы. Авторы трех наиболее востребованных (исходя из изучения всех присланных вопросов, которых было свыше 160) тем были приглашены посетить студию программы, чтобы вместе с И.Калиной обсудить их в прямом эфире. Также министр пообщается с присутствующими в зале.