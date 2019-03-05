Исаак Калина даст ответы на вопросы педагогов в программе «Вопросы, важные для всех»
Весной 2016 года на МосОбрТВ был показан первый выпуск образовательной передачи «Вопросы, важные для всех». В ее рамках можно следить за онлайн-дискуссиями представителей столичного образовательного сообщества о нюансах воспитания подрастающего поколения, настоящем и будущем образования в мегаполисе. Традиционным участником проекта стал министр, лидер местного Департамента образования и науки И.Калина. Об этом пишет сайт столичного градоначальника.
Новый выпуск передачи «Вопросы, важные для всех» выйдет 5 марта. На протяжении двух недель школьные преподаватели из Москвы через платформу образовательного мегапроекта «Московская электронная школа» (МЭШ) отправляли на передачу свои вопросы. Авторы трех наиболее востребованных (исходя из изучения всех присланных вопросов, которых было свыше 160) тем были приглашены посетить студию программы, чтобы вместе с И.Калиной обсудить их в прямом эфире. Также министр пообщается с присутствующими в зале.
Новый выпуск передачи «Вопросы, важные для всех» выйдет 5 марта. На протяжении двух недель школьные преподаватели из Москвы через платформу образовательного мегапроекта «Московская электронная школа» (МЭШ) отправляли на передачу свои вопросы. Авторы трех наиболее востребованных (исходя из изучения всех присланных вопросов, которых было свыше 160) тем были приглашены посетить студию программы, чтобы вместе с И.Калиной обсудить их в прямом эфире. Также министр пообщается с присутствующими в зале.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:50