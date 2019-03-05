Будущий кроссовер Roewe с дизайном RX8 появился на фото с дорожных тестов
Будущий кроссовер Roewe с внешностью предшественника RX8 появился в камуфляже на фото с дорожных тестов. Китайский внедорожник готовится к выходу в 2019 году.
Бренд Roewe активно тестирует новинку, которая попала на фотографии с дорожных испытаний. Название кроссовер, готовящийся к скорому выходу в КНР, может получить RX7, исходя из наименований остальных машин в линейке. Судя по первым снимкам, дизайнеры автомобиля остановились на внешности, как у флагмана RX8.
Платформа же может быть позаимствована у RX5, как и оба двигателя. Напомним, что модель имеет турбированный мотор на 169 л. с. и 2-литровый турбодвигатель на 220 л. с. Также из RX7 компания SAIC, обладающая правами на бренд, может сделать более короткую версию RX8.
Отличается флагман лестничной рамой, неразрезным задним мостом и турбированным агрегатом на 2 литра с отдачей 224 л. с. От официальных технических данных производитель пока воздерживается.
Бренд Roewe активно тестирует новинку, которая попала на фотографии с дорожных испытаний. Название кроссовер, готовящийся к скорому выходу в КНР, может получить RX7, исходя из наименований остальных машин в линейке. Судя по первым снимкам, дизайнеры автомобиля остановились на внешности, как у флагмана RX8.
Платформа же может быть позаимствована у RX5, как и оба двигателя. Напомним, что модель имеет турбированный мотор на 169 л. с. и 2-литровый турбодвигатель на 220 л. с. Также из RX7 компания SAIC, обладающая правами на бренд, может сделать более короткую версию RX8.
Отличается флагман лестничной рамой, неразрезным задним мостом и турбированным агрегатом на 2 литра с отдачей 224 л. с. От официальных технических данных производитель пока воздерживается.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:42